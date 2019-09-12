Лоукостер SkyUp запустит новые рейсы в Арабские Эмираты из трех городов Украины

В пресс-службе отметили, что билеты можно уже купить на сайте.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября запустит новые рейсы из Запорожья, Львова и Харькова в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Читайте такжеRyanair запустит рейс из Львова в Будапешт на три месяца раньше Wizz Air

Отмечается, что рейс Львов - Шарджа будет выполняться с 26 октября по средам и субботам, а стоимость билета в одну сторону начинается от 3220 грн.

Рейс Запорожье - Шарджа будет выполняться с 27 октября по четвергам и воскресеньям, а стоимость билета в одну сторону начинается от 3220 грн.

Рейс Харьков - Шарджа будет выполняться с 25 октября по вторникам и пятницам, а стоимость билета в одну сторону начинается от 3207 грн.

В пресс-службе отметили, что билеты можно уже купить на сайте.

Как сообщал УНИАН, украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября запустит три новых внутренних рейса - из Киева в Харьков и Запорожье, а также из Львова в Харьков, а также увеличит частоту рейсов на маршруте Киев-Львов.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Первые чартерные полеты авиакомпании SkyUp состоялись в 2018 году, а в конце декабря она запустила регулярные рейсы.