SkyUp запускает в октябре регулярный рейс по маршруту Киев-Харьков

Авиакомпания также сообщила о запланированных шести рейсах на сентябрь по этому же маршруту.

Украинская авиакомпания SkyUp Arlines запускает в октябре 2019 года регулярный рейс по маршруту Киев-Харьков, а до этого запускает шесть рейсов на сентябрь по тому же маршруту.

Рейсы назначены на 13 сентября (Харьков-Киев), 14 сентября (Киев-Харьков), 17 сентября (Харьков-Киев), 18 сентября (Киев-Харьков), 26 сентября (Харьков-Киев) и 27 сентября (Киев-Харьков ), а регулярные рейсы по указанному направлению стартуют с 25 октября 2019 года и будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

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Стоимость билетов начинается от 494 грн.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что в октябре 2019 года SkyUp запускает перелеты Харьков-Львов и Харьков-Прага.

Рейсы по обоим направлениям будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

Также на период зимней навигации на сайте открыта продажа билетов на рейсы Харьков-Кутаиси.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp Airlines.

20 марта 2018 года авиакомпания SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.