Поезд «Четырех столиц» стал популярнее

В мае 2019 года поезд курсировал составом 8 вагонов с заполняемостью 64%, а в августе этого года в состав поезда было включено 10 вагонов, и заполняемость составила более 85%.

Акционерная компания «Укрзализныця» перевезла в международном поезде «Четыре столицы» № 31/32 Киев - Рига, который курсирует через Минск и Вильнюс, в период с конца сентября прошлого года до начала сентября текущего года 25,4 тыс. пассажиров, в среднем пассажиры выкупали 57% мест.

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Как сообщила пресс-служба компании, популярность данного поезда среди пассажиров растет, в частности, в августе было заполнено более 85% мест.

"С мая 2019 года количество пассажиров поезда «Четыре столицы» № 31/32 Киев - Рига растет. Например, если в мае 2019 года поезд курсировал составом 8 вагонов с населенностью 64%, то в августе этого года в состав поезда было включено 10 вагонов, а населенность составляла более 85%", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что после запуска поезда в "Укрзализныце" проанализировали спрос на перевозки по этому направлению и по результатам исследований включили в состав поезда три плацкартных вагона, на которые приходится 95-100% реализованных билетов.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что кроме ценового фактора поезд «Четыре столицы» имеет ряд других преимуществ: время следования и прибытия в Вильнюс и Ригу; в состав поезда включены модернизированные пассажирские вагоны; погранично-таможенные процедуры осуществляются на станции Киев-Пассажирский, что значительно улучшает комфорт пассажиров.

Как сообщал УНИАН, поезд «Четырех столиц» начал курсировать с 28 сентября 2018 года.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом в 1,8 раза – до 676 тыс. пассажиров с 369 тыс.