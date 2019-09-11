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Аэропорт «Киев» завершил ремонт взлетной полосы - завтра возобновит работу (фото)

15:31, 11 сентября 2019
Новости туризма
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Аэропорт «Киев» возобновит работу 12 сентября / фото facebook/airportkiev

Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского, второй в Украине по величине пассажиропотока, возобновит работу 12 сентября в 9:00 после перерыва, связанного с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Уже в 9.00, 12 сентября, то время - когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. Все, что запланировали - реализовали, все работы выполнены», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне пресс-служба международного аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского уведомила пассажиров о плановом закрытии аэропорта со 2 сентября на 10 дней в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

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Теги: #авиаперевозки#взлетно-посадочная полоса#аэропорт Киевпогода в Киеве