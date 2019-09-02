Аэропорт "Киев" закрыли на 10 дней

Выполнить все работы должны за десять дней.

Международный аэропорт "Киев", известный как "Жуляны", закрыли на 10 дней.

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Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. С сегодняшнего дня, 2 сентября, и до 12-го числа он не будет работать из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

"Всех пассажиров, говорят сотрудники, предупредили, а запланированные вылеты перенесли в Борисполь. Закрывается аэропорт сегодня в девять утра. Выполнить все работы должны за десять дней. Поэтому уже 12 сентября работу аэропорта Киев обещают восстановить", - рассказали в эфире "Завтрака с 1+1".

Ранее сообщалось, что аэропорт «Борисполь» примет рейсы 10 авиакомпаний, которые будут перенесены из-за закрытия на ремонт аэродрома «Жуляны», распределив их между терминалами D и F.