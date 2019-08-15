Лоукостер SkyUp запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин
Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 12 декабря запустит новый рейс из Киева в итальянский Турин.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
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Отмечается, что рейс Киев-Турин будет выполняться по четвергам и воскресеньям, а стоимость билета в одну сторону стартует от 1441 гривни.
При этом в пресс-службе отметили, что купить билеты на сайте можно с 15 августа.
Как сообщал УНИАН, украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября запустит три новых внутренних рейса - из Киева в Харьков и Запорожье, из Львова в Харьков, а также увеличит частоту рейсов на маршруте Киев-Львов.
Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
Первые чартерные полеты авиакомпании SkyUp состоялись в 2018 году, а в конце декабря она запустила регулярные рейсы.
Как сообщал УНИАН, украинский лоукостер SkyUp осенью приостановит регулярные рейсы Киев-Ницца и Харьков-Париж.