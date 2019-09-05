Туристическое развитие Карпат: появились подробности будущей госпрограммы

В программу положены принципы Европейского Союза по развитию горных территорий.

Государственная программа по экономическому и туристическому развитию региона украинских Карпат на 2020-2022 годы, которую по указу президента разрабатывает Министерство развития громад и территорий, поступит на рассмотрение Верховной Рады не позже 22 сентября.

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Об этом сообщает пресс-служба государственной инициативы «Децентрализация» со ссылкой на министра Алену Бабак.

«Страны Европейского Союза для развития горных территорий применяют субсидирование производства, инвестиционную помощь, предоставление компенсаций производителям, а также сохранение природной среды гор. Именно эти принципы мы должны положить в основу Государственной программы развития региона Украинских Карпат и подкрепить их проектами по развитию”, – цитирует пресс-служба Бабак.

По словам министра, господдержка позволит повысить экономическую конкурентоспособность украинских Карпат, обеспечить высокое качество жизни населения, сохранить демографический потенциал и этнокультурное наследие.

Согласно сообщению пресс-службы, Бабак призвала областные администрации внести финальные предложения в проект программы, на которые у регионов осталось лишь несколько дней.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О развитии региона украинских Карпат» №543/2019 от 22 июля, нацеленный на стимулирование экономического и туристического развития Карпатского региона.

Согласно указу, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете на 2020 и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.