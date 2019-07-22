Зеленский приказал стимулировать развитие туризма в Карпатах

Президент обязал Кабинет министров в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стимулировании экономического и туристического развития Карпатского региона. Указ «О развитии региона украинских Карпат» № 543/2019 от 22 июля размещен на сайте главы государства. Читайте такжеНа Закарпатье в горы: тихий Воловец, живописный Синевир и курортный Пилипец Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат. Глава государства обязал Кабинет министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат. Согласно указу, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете на 2020 и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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