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Зеленский приказал стимулировать развитие туризма в Карпатах

15:30, 22 июля 2019
Новости туризма
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Вид на гору Гимба (Гемба) в Межгорском районе (Закарпатская обл.) / фото УНИАН

Указ «О развитии региона украинских Карпат» № 543/2019 от 22 июля размещен на сайте главы государства.

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Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Глава государства обязал Кабинет министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Согласно указу, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете на 2020 и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: #Карпаты#туризм#туризм в Карпатах#Владимир Зеленский