В Одессе состоялся чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы (фоторепортаж)

Победитель съел полтора килограмма за 12 минут.

Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы состоялся в Летнем театре Горсада в Одессе 3 сентября.

Об этом сообщает издание Odessa.online.

Мероприятие проходило в рамках празднования Дня города. Судить участников из США приехал одессит Олег Жорницкий — чемпион мира по скоростному поеданию. Он съел 200 пельменей за 4 минуты, 4 килограмма майонеза — за 8 минут, 100 вареников — за 1 минуту 35 секунд.

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В чемпионате приняли участие девять человек из Украины и Беларуси. Участники должны были за 12 минут съесть 2 килограмма фаршированной рыбы (четыре порции по полкило). Однако все пошло не совсем так. Гостья из Беларуси Ирина, съев полкило, сообщила, что наелась и больше есть не будет, одному из участников стало плохо, и он тоже выбыл из соревнования. За предложенные 12 минут справиться с фаршированной рыбой не смог никто. Однако титул и приз в размере 3 тысяч гривен получил одессит Игорь Рзаев, который за 12 минут съел полтора килограмма рыбы.

Все остальные участники соревнований получили утешительные призы.