"Надавали друг другу по головам": на Хмельнитчине прошел исторический фестиваль "Эпоха героев" (видео)

По словам организатора фестиваля Юрия Даценко, «изюминкой» фестиваля были рыцарские поединки во многих номинациях.

На Хмельнитчине состоялся исторический фестиваль "Эпоха героев".

Читайте такжеВ Каменец-Подольском отстраивают часть оборонной стены Старой крепости (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, после пятилетнего перерыва в Меджибоже Хмельницкой области состоялся исторический фестиваль. Действо добавило к древней крепости несколько тысяч туристов.

Зрителей ждали рыцарские поединки и соревнования по стрельбе из лука. Также все желающие могли принять участие в мастер-классах по гончарному и кузнечному делу.

По словам организатора фестиваля Юрия Даценко, «изюминкой» фестиваля были рыцарские поединки во многих номинациях. «У нас очень много бойцов, которые уже хорошо надавали друг другу по головам на ристалище», – отметил Даценко.