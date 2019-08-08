В Риме запретили сидеть на знаменитой Испанской лестнице и фонтане Треви

Сумма взыскания может достигать 400 евро.

В Риме будут штрафовать туристов за отдых на исторических строениях.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сумма взыскания может достигать 400 евро. В частности, патрули полиции уже предупреждают туристов, что нельзя отдыхать на знаменитой Испанской лестнице. Их возвели еще в XVIII веке, они входят в список памятников ЮНЕСКО и ведут к старинной церкви.

Постановление городской власти также распространяется на другие популярные объекты в Риме, такие как фонтан Треви.

Как сообщал УНИАН, МИД предупредил украинцев о возможном "коллапсе" в аэропорту Барселоны.