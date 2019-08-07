МИД предупредил украинцев о возможном "коллапсе" в аэропорту Барселоны

Службы по контролю безопасности аэропорта «Эль Прат» объявили о проведении 24-часовой забастовки 9 августа 2019 года.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам заблаговременно 9 августа прибывать в международный аэропорт Барселоны «Эль Прат» в связи с планируемой забастовкой служб по контролю безопасности аэропорта.

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Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

«Службами по контролю безопасности аэропорта Барселоны «Эль Прат» объявлено о проведении 24-часовой забастовки 9 августа 2019 года, что может привести к задержке рейсов и большим очередям на прохождение контроля по безопасности», - говорится в сообщении.

В этой связи МИД рекомендует гражданам Украины, у которых запланированы вылеты 9 августа из аэропорта «Эль Прат», заранее прибывать в аэропорт, а также отслеживать информацию и советы осуществляющей перелет авиакомпании, и служб аэропорта. https://www.aeropuertobarcelona-elprat.com