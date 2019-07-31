Wizz Air за последние две недели отменил полсотни рейсов из Киева

В указанный период каждый день отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы.

Wizz Air за последние две недели с 16 по 30 июля отменил 50 вылетов из Киева, свидетельствует информационное табло аэропорта Жуляны.

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Как передает avianews.com, в указанный период каждый день отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы. Изменения расписания коснулись вылетов по 17 направлениям в Европу: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт.

avianews.com направил запрос в Wizz Air с просьбой прокомментировать отображенные на онлайн-табло аэропорта Жуляны изменения расписания, однако более чем за сутки в авиакомпании не смогли объяснить ситуацию.

Ранее Wizz Air заявил об отмене части рейсов по указанным 17 направлениям, которая должна была произойти в более поздний период — с 3 по 20 августа. Общий объем анонсированного сокращения частоты составляет 24 рейса в неделю.