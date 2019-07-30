Отдыхающих просят воздержаться от купания на одном из самых популярных пляжей Одессы

Специалисты рекомендуют воздержаться от купания на 13-й станции Большого Фонтана.

В Одессе на части побережья морская вода не соответствует санитарным нормам.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области, согласно результатам исследований, проведенных Одесским областным лабораторным центром Минздрава Украины, морская вода на части побережья Черного моря не соответствует нормативам.

В частности, образцы воды, отобранной в контрольных точках на пляже 13-й станции Большого Фонтана, не соответствуют нормативам по санитарно-микробиологическим показателям.

«Рекомендуем ограничить водопользование на данном пляже до улучшения санитарно-гигиенических показателей в морской воде. Купание на 13-й станции Большого Фонтана может быть восстановлено после получения удовлетворительных результатов лабораторного контроля», - сообщили в ведомстве.

В мэрии Одессы также отметили, что с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, от купания пока лучше воздержаться.

На 13-й станции Большого Фонтана находится ряд популярных мест отдыха. В частности, позиционирующие себя как элитные - пляжный комплекс Costa Esmeralda, комплекс отдыха «Пляжник», пляж «Курортный». Имеются также другие пляжи.

Как отмечается, сейчас на других пляжах Одессы и области образцы морской воды, отобранной в контрольных точках, соответствуют нормативам по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.