В Украине хотят сделать обязательной установку туалетов в парках и на пляжах

В таких общественных местах лучше устанавливать не биотуалеты, а вакуумные санузлы.

При строительстве или реконструкции парков и пляжей в Украине предлагается сделать обязательной установку современных общественных туалетов.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегионстроя.

Он отметил, что Министерство обновляет государственные строительные нормы по благоустройству.

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"Банальная проблема знакома всем - отсутствие туалетов в парках, на пляжах и других зонах отдыха. Сегодня таких очень много, если не большинство. Сейчас мы пересматриваем строительные нормы по благоустройству и одна из важных предложений к изменению - обязательно обустраивать во всех парках, на пляжах и других рекреационных зонах современные туалеты в достаточном количестве. Например, через каждые 700 метров", - сказал Парцхаладзе.

Чиновник рассказал, что в таких общественных местах лучше устанавливать не биотуалеты, а вакуумные санузлы - они являются более приемлемыми и удобными в использовании. Отмечается, что их установка не зависит от наличия централизованной канализации, они чище и лучше в эксплуатации.

Парцхаладзе также подчеркнул, что при устройстве таких санузлов важно учитывать нормы инклюзивности. В частности, обязательное оборудование специальных универсальных кабин для людей с инвалидностью и других маломобильных групп и проектирования пеленального столика для младенцев.

Ранее УНИАН сообщал, что Минрегион намерен сделать обязательной установку туалетов на новых или реконструированных остановках общественного транспорта.