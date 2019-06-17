Еврокомиссия предупреждает о возможности приостановления «безвиза» для отдельных стран

Если в ЕС и в дальнейшем будет расти количество желающих получить убежище из стран, для которых действует безвизовый режим, Брюссель может принять меры противодействия, предостерегли в Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос предостерег, что Евросоюз может приостановить безвизовый режим для отдельных стран из-за роста просителей убежища.

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Об этом сообщает DW. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что ЕС не намерен приостанавливать действие безвизового режима для Грузии, несмотря на значительное количество необоснованных просьб о предоставлении убежища от граждан этой страны.

По словам Аврамопулоса, меры Брюсселя могут касаться прежде всего стран Западных Балкан и Латинской Америки.

«Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность - защищать эту привилегию», - подчеркнул еврокомиссар.

В то же время он выразил надежду, что таких крайних мер еще можно избежать.

Между тем количество мигрантов, которые хотят получить убежище в ЕС, в общей сложности уменьшилась до уровня 2014 года, то есть до начала миграционного кризиса. В течение первых пяти месяцев 2019 года зафиксировано около 32 400 таких лиц, что на 31 процент меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отметил еврокомиссар.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС поступало от гражданина одной из стран, заключивших с Евросоюзом соглашения о безвизовом режиме.

К примеру, количество претендентов на получение убежища в ЕС из Венесуэлы выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 121 процент, достигнув 14 257 человек, из Колумбии - на 156 процентов (8097 человек), из Албании - на 30 процентов (7138 человек). Впрочем, лишь незначительное количество таких просителей может рассчитывать на получение убежища в странах-членах ЕС.