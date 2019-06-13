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"Укрзализныця" предупредила о возможных проблемах при онлайн-покупке билетов

13:39, 13 июня 2019
Новости туризма
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С бронированием билетов могут быть определенные трудности / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы. Просим прощения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов из-за начала сезона отпусков.

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