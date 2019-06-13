"Укрзализныця" предупредила о возможных проблемах при онлайн-покупке билетов

В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои.

Из-за увеличения нагрузки на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные сбои в ее работе.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы. Просим прощения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов из-за начала сезона отпусков.