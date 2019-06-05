Украинский лоукостер запустил рейс из Одессы в Кутаиси

Время в полете составляет 2 часа. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Украинская авиакомпания SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта «Одесса», первый рейс из Одессы совершен вчера - в Кутаиси прибыли 119 пассажиров из Украины.

«С 4 июня Одессу и Кутаиси разделяют всего два часа прямого перелета», - заявили в аэропорту.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из Одессы в 21:20, из Кутаиси - в 19:20. Стоимость перелета в одну сторону стартует от 1789 грн.

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Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Первые чартерные полеты авиакомпании SkyUp состоялись в 2018 году, а в конце декабря она запустила регулярные рейсы.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.