С харьковского аэропорта стали чаще летать

Отмечается, что международный пассажиропоток составил 95,1 тыс. чел., что на 34% больше, чем в мае прошлого года.

Международный аэропорт «Харьков» в мае 2019 года увеличил пассажиропоток на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 114 тыс. человек.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Отмечается, что международный пассажиропоток составил 95,1 тыс. чел., что на 34% больше, чем в мае прошлого года.

Также, количество рейсов увеличилось на 21% — до 480.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Харьков» по итогам 2018 года увеличил пассажиропоток на 19% - до 963 тыс. человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Размер новой взлетно-посадочной полосы - 2500 на 45 м. Реконструкция международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций бизнесмена Александра Ярославского в проект составила 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория).