"Укрзализныця" назначила 18 дополнительных "летних" поездов на морские курорты

Дополнительные поезда будут курсировать до Бердянска, Одессы, Николаева, Геническа и Херсона.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 поездов, которые в летний период будут курсировать в популярные морские курорты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Дополнительные поезда будут курсировать до Бердянска, Одессы, Николаева, Геническа и Херсона. Кроме этого, прорабатывается назначение дополнительных поездов до Одессы, Николаева, Херсона, Новоалексеевки, Геническа и Бердянска, которые будут назначаться в пиковые периоды летних перевозок, а также "детских" поездов для перевозки групп детей.

"Летние" поезда Укрзализныци:

1. № 472/471/552 Днепр, Кривой Рог – Бердянск, с 6 июня по 16 сентября по четным числам;

2. №213/214 Сумы – Одесса, с 1 июня по 15 сентября по нечетным числам;

3. № 271/272 Харьков – Одесса, с 19 июня по 21 сентября через день;

4. № 114/118 Черновцы – Геническ, с 30 мая по 7 сентября ежедневно;

5. № 243/244 Ивано-Франковск – Бердянск, с 1 июня по 1 сентября ежедневно;

6. №162/161 Николаев – Киев, 14, 22, 28 июня, 6, 12, 20, 26 июля, 2, 10, 16, 24, 30 августа;

7. №168/167 Львов – Одесса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа, 1 сентября;

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8. № 190/189/244 Днепр – Кривой Рог-Геническ – с 5 июня по 9 сентября по нечетным;

9. № 212/211 Новоалексеевка – Харьков, с 14 июня по 1 сентября ежедневно;

10. № 215/216 Покровск – Новоалексеевка, с 1 июня по 31 августа ежедневно;

11. № 232/231 Геническ – Ивано-Франковск, с 6 июня по 10 сентября по четным числам, кроме 18, 20 июня;

12. № 256/255 Львов – Херсон, 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 4, 8, 12, 16 сентября;

13. № 261/262 Харьков – Бердянск, с 7 июня по 7 сентября ежедневно;

14. № 63/263/264 Харьков, Киев – Одесса, с 14 июня по 2 сентября ежедневно;

15. № 291/293 Ковель – Одесса, с 31 мая по 16 сентября ежедневно;

16. № 298/297 Киев – Херсон, с 30 мая по 22 сентября ежедневно;

17. №729/730 (Интерсити) Харьков – Геническ, с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме вторника;

18. №170/169 Львов – Одесса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.