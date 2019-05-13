"Укрзализныця" временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Кропивницким

По измененному маршруту и расписанию будут курсировать шесть поездов.

"Укрзализныця" приостанавливает железнодорожное сообщение с Кропивницким с 30 мая до 15 июня.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Железнодорожное сообщение приостановлено по просьбе властей города из-за строительства транспортного путепровода.

Именно поэтому "Укрзализныця" изменила расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов на участке Знаменка - Помошная, которые ранее проходили через Кропивницкий.

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По измененному маршруту и расписанию будут курсировать поезда: № 120/119 Запорожье - Львов, № 053/054 Днепр - Одесса, № 007/008 Харьков - Одесса, № 790/789 Киев - Кременчуг, № 091/092 Одесса - Константиновка, № 59/60 Харьков - Одесса.

Пассажиры, которые до 6 мая включительно оформили проездные документы на указанные поезда, в случае отказа от поездки до отправления поезда могут вернуть проездные документы в билетных кассах. Если пассажир откажется от поездки на станции ее прерывания, то средства вернут за непроследованное расстояние.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует значительно расширить функционал онлайн-сервисов для пассажиров и грузовых клиентов.