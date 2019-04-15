УЗ хочет внедрить онлайн-сервисы заказа групповых перевозок до конца года

Среди услуг, которые можно будет оформить онлайн, - заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью, заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе.

"Укрзализныця" планирует значительно расширить функционал онлайн-сервисов для пассажиров и грузовых клиентов.

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Как сообщила пресс-служба компании, большинство опций планируется активировать в этом году.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, среди услуг, которые можно будет оформить онлайн, - заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью, заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе.

Также планируется введение услуги "лист ожидания", когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему проездных документов.

Отмечается, что появятся также онлайн-новации и для клиентов из сектора грузовых перевозок.

"Укрзализныця" планирует, в частности, провести существенный реинжиниринг процесса планирования грузовых перевозок, что позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на период фрахтового года", - говорится в сообщении. Благодаря этому клиенты смогут самостоятельно управлять заказами и нести установленную ответственность, в том числе и финансовую.

"Кроме этого, в планах компании - расширить спектр дополнительных услуг, предоставляемых клиентам для организации грузовых перевозок. В частности, появится возможность заказать тягу или "нитки графика", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По данным пресс-службы, в 2018 году около 50% от общего количества проданных билетов пассажиры заказали через интернет.

"С января 2019 году в тестовом режиме на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua введена продажа льготных билетов через интернет для людей с инвалидностью, а с 2014 года - продажа билетов со студенческой льготой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 января "Укрзализныця" разрешила приобретать льготные билеты для людей с инвалидностью онлайн, тогда как раньше для этого нужно было ехать исключительно в кассы на вокзалах.