Wizz Air открывает новый рейс из Киева в Германию
12:34, 26 марта 2019Новости туризма
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Билетов пока нет в продаже, но Wizzair обещает, что они будут стоить от 609 гривень.
Иллюстрация / REUTERS
Авиакомпания Wizz Air открывает новый рейс из Киева в немецкий Лейпциг.
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Полеты начнутся с 5 июля и будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, пишет uvidpustku.com.
Билетов пока нет в продаже, но Wizzair обещает, что они будут стоить от 609 грн.
Как сообщал УНИАН, Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне. Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair — Ryanair Sun.
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