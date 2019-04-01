Дубайский ресторан запускает ужины в формате 3D

В Дубае запускается уникальный ресторанный аттракцион, который задействует все органы чувств посетителей.

Всемирный торговый центр Дубая (DWTC) объявил о запуске нового ресторанного предложения в формате 3D - LMNTS - в World Trade Club.

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Действие будет происходить на 33-м этаже знаменитой Sheikh Rashid Tower. LMNTS станет совершенно новым опытом для гостей, взаимодействующим со всеми пятью чувствами одновременно, передают Русские эмираты.

Главный «ингредиент» LMNTS - тщательно проработанное меню из блюд, представляющих элементы природы. Гости смогут перенестись в альтернативное измерение за ужином благодаря технологии объемного звучания. Пока что подробности меню держатся в тайне.

Вице-президент DWTC по организации мероприятий Мухаммед Аль-Джумаири сказал: «LMNTS предложит посетителям уникальный ресторанный опыт в современной и динамичной обстановке. Наша цель - без остановки создавать уникальные впечатления в Дубае, которые объединяют людей с помощью кулинарных инноваций».

Шоу LMNTS будет проходить дважды в день - в 18:30 и 20:30. Меню из пяти блюд предлагается по цене 525 дирхамов ($142), включая алкогольные напитки, и 375 дирхамов ($102) с безалкогольными напитками. Бронирование осуществляется минимум за 48 часов по адресу wtc@dwtc.com.