МАУ с 26 марта вводит плату за популярную услугу в самолетах

МАУ вводит плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации.

МАУ вводит плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах с 26 марта.

Об этом сообщает "Лига".

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Размер сбора зависит от направления и расположения кресла в салоне самолета. Например, для внутренних рейсов он составляет от 3 до 11 евро, для международных среднемагистральных - от 4 до 15 евро, для дальнемагистральных - от 9 до 40 евро.

Если же одно бронирование включает нескольких пассажиров, то система посадит их рядом.

Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации для пассажиров экономического класса с 48 до 78 часов до вылета.

Отметим, что сейчас пассажиры МАУ во время онлайн-регистрации могут бесплатно изменить предоставленное системой место. Плата взимается только при выборе мест в аварийных рядах или в первых шести рядах экономического класса.