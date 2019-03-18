В Италии средневековый замок превратили в хостел (фото)

Стоимость на одного человека - от 25 евро, на двоих - от 65 евро.

В поселке Санта-Севера в провинции Лацио (50 км от Рима) для туристов открыли хостел, который расположен в средневековом замке.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на theguardian.com к услугам гостей-14 комнат (восемь номеров с панорамой на морское побережье). Гостям предлагают завтрак. Стоимость на одного человека - от 25 евро, на двоих - от 65 евро.

Также для гостей работают рестораны и кафе. Вблизи замка находится пляж.

Санта Севера - один из старейших замков Италии. После четырех лет реставрации замок открыли для туристов как архитектурный памятник. В замке есть три музея и обзорная башня.

Ежегодно город становится все более популярным. Его посещают более 50 тыс. человек. Поэтому сдесь решили открыть хостел для туристов.

К ближайшей станции центра можно добраться за 15 минут пешком, а оттуда к центральной станции "Термини" вокзала в Риме. Стоимость билета - 4,40 евро в одну сторону.

Замок построен в конце Х века. До ХV века постройка принадлежала состоятельным семьям. В разные времена здесь останавливались влиятельные государственные деятели, а также много римских пап. В 1943 года немцы использовали его как оборонительное сооружение.

Как сообщал УНИАН, 1 мая 2019 года туристы, прибывающие в Венецию, будут платить налог размером три евро.