В Италии туристов будут штрафовать за прогулки в шлепанцах
Туристы не смогут ходить в шлепанцах по известной итальянской береговой линии Чинкве-Терре. За несоблюдение правил нарушителей ждет штраф.
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Об этом сообщает newsone.ua о ссылкой The Local. Штрафовать туристов решили после того, как спасатели начали жаловаться на путешественников. Дело в том, что люди отправляются в неподходящей обуви на скалистую местность в Лигурии и оказываются в опасной для жизни ситуации. В результате проводилось немало спасательных работ, на которые затрачивались большие суммы денег.
Сообщается, что штраф может составить до 2500 евро.
Для отдыхающих в рыбацких деревушках, расположенных на территории Чинкветерре, будут распространять плакаты и листовки. Также сотрудники полиции и национального парка будут специально проверять обувь посетителей.