В Египте для туристов открыли "тайник царских мумий" (видео)

Только теперь благодаря современным технологиям удалось снизить уровень воды в подземелье.

Почти полтора столетия назад в Египте почти что случайно была найдена тайная гробница, содержавшая десятки мумий египетских фараонов и членов их семей, а также тысячи предметов материальной культуры древней цивилизации.

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К сожалению, наука того времени была развита слабо, поэтому выемка находок практически привела к уничтожению важных археологических свидетельств. Впоследствии гробницу пришлось расчищать и исследовать повторно.

Только теперь благодаря современным технологиям удалось снизить уровень воды в подземелье. Усыпальницу, датированную вторым веком нашей эры, нашли случайно - благодаря ослу, который упал внутрь.

Как сообщал УНИАН, в Китае археологи обнаружили в древней гробнице "эликсир бессмертия".