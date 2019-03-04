В Египте для туристов открыли "тайник царских мумий" (видео)
Почти полтора столетия назад в Египте почти что случайно была найдена тайная гробница, содержавшая десятки мумий египетских фараонов и членов их семей, а также тысячи предметов материальной культуры древней цивилизации.
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К сожалению, наука того времени была развита слабо, поэтому выемка находок практически привела к уничтожению важных археологических свидетельств. Впоследствии гробницу пришлось расчищать и исследовать повторно.
Только теперь благодаря современным технологиям удалось снизить уровень воды в подземелье. Усыпальницу, датированную вторым веком нашей эры, нашли случайно - благодаря ослу, который упал внутрь.
Как сообщал УНИАН, в Китае археологи обнаружили в древней гробнице "эликсир бессмертия".