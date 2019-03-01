"Укрзализныця" добавит к поезду "Четыре столицы" два плацкартных вагона

Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья на поезд составляет: в сочетании Киев - Рига - 1415 гривень; Киев - Вильнюс - 1065 грн; Киев - Минск - 805 гривень.

Акционерная компания "Укрзализныця" со 2 марта включит в состав международного поезда "Четыре столицы" № 31/32 Киев - Рига, курсирующий через Минск и Вильнюс, два плацкартных вагона, стоимость проезда в которых будет ниже, чем в купейных вагонах.

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Как сообщила пресс-служба компании, всего в составе поезда будет 5 купейных вагонов, 2 плацкартных и один СВ.

Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья на поезд составляет: в сочетании Киев - Рига - 1415,55 гривни; Киев - Вильнюс - 1065,50 гривни; Киев - Минск - 805,20 гривни.

В пресс-службе отметили, что стоимость проезда в купейном вагоне в сообщении Киев - Рига составляет 2164 гривни, а в вагоне СВ - 4283 гривни.

Отмечается, что тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в международном сообщении со странами СНГ и Балтии устанавливаются на основании соглашения о Межгосударственном пассажирском тарифе.

"Согласно указанной сделке, стоимость (тарифы) на перевозки пассажиров устанавливает каждое из государств по своей территории. Стоимость проезда составляет сумму стоимости проезда по территории каждой страны и рассчитывается в швейцарских франках по курсу, установленному на день оформления проездного документа", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поезд "Четырех столиц" начал курсировать с 28 сентября 2018 года.