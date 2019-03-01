Из Дели начали выбираться украинцы, чей рейс был отменен из-за напряжения отношений Индии и Пакистана

Уже вылетели пять украинцев, еще часть украинцев вылетит вечером, остальные - завтра.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что из Дели уже вылетели пять украинцев, рейс которых ранее был отменен в связи с напряжением отношений Индии и Пакистана.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

«Отмена авиарейса - это всегда эмоции, тревога. Но консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен, часть - вечером, остальные - завтра рейсом МАУ», - говорится в сообщении.

Как уточнил в комментарии УНИАН заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич, из Индии вылетели пять украинских граждан.

Отмена авиарейса - это всегда эмоции, тревога. Естественно. Но #КонсулПоруч, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен, часть - вечером, остальные - завтра рейсом МАУ. pic.twitter.com/Q7al4PfzJL — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) March 1, 2019

Как сообщал УНИАН, напряженность между Пакистаном и Индией,

которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя основанная в Пакистане группировки «Джайши-э-Мохаммад».

26 февраля индийские военные самолеты нанесли «предупредительный авиаудар» по боевикам в Пакистане. Этот авиаудар называют первым, осуществленным по территории Пакистана или подконтрольной ему части Кашмира со времени последней войны между двумя государствами в 1971 году.

Читайте такжеИз-за закрытия воздушного пространства из Индии не могут вылететь как минимум 12 украинцев - МИД

27 февраля армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолета над спорным регионом Кашмир и захватила двух пилотов после того, как они пересекли «линию контроля», которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями Кашмира. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал к переговорам с Индией и выразил надежду, что здравый смысл поможет в деэскалации ситуации. Со своей стороны, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж подчеркнула, что её страна «не хочет видеть дальнейшей эскалации».

Из-за обострения отношений Пакистан и Индия закрыли аэропорты и воздушное пространство для коммерческих рейсов, в результате чего из аэропорта имени Индиры Ганди в Дели 27 февраля не смогли вылететь по меньшей мере 12 украинцев.