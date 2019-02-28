В аэропорту Дели застряли десятки украинцев из-за конфликта Пакистана и Индии

Пассажирам выдали билеты на 5 марта. Где и как жить эти пять суток, многим не понятно.

Из-за обострения отношений между Пакистаном и Индией в аэропорту Дели застряли десятки украинцев.

Об этом сообщил один из пассажиров Владимир Шабловский в Facebook.

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«Вкратце суть вопроса - застряли в международном аэропорту им. Ганди в Дели. В связи с обострением ситуации в конфликте между Индией и Пакистаном, отменили все рейсы компании, с билетами которой мы планировали лететь - Air Astana», - написал он.

По его словам, на сегодня планировалось три рейса до Киева с пересадкой в Астане.

«Когда мы подошли к стойке регистрации, был ответ - сорри, форсмажор, покиньте помещение. И некоторые люди, видимо, не понимая, что происходит, остались за дверью. Действительно, без билетов их не впустили в аэропорт. Эта немаленькая авиакомпания сначала полностью отказалась от пассажиров этих рейсов. Поднялась волна возмущения и протеста», - отметил он.

Пассажиры связались с консульством Украины в Дели. Но в ответ консульство только «написало письмо в авикомпанию Air Astana о глубокой обеспокоенности». Просьбу приехать в аэропорт дипломаты проигнорировали.

«На данный момент нам выдали билеты на 5 марта. У стойки регистрации Air Astana остается несколько десятков граждан Украины, в том числе с детьми, которые не понимают, что им делать. У многих банально нет денег, есть дети. Где и как жить эти пять суток, многим не понятно. Кроме копии письма об обеспокоенности от консульства Украины, нет ничего», - подытожил Шабловский.

Как сообщал УНИАН, решение Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией сказалось на многочисленных туристах, которые застряли в аэропортах азиатских городов после того, как авиакомпании были вынуждены отменить рейсы.

Напомним, Пакистан закрыл свое воздушное пространство 27 февраля после заявлений Исламабада и Дели о сбитии истребителей друг друга. В свою очередь Индия закрыла некоторые аэропорты.

Это произошло через день после того, как 26 февраля, по сообщению властей Индии, индийские самолеты атаковали на территории Пакистана тренировочные центры боевиков, связанных с нападением на индийские силы в Кашмире и гибелью более 40 индийских полицейских.

Этот авиаудар был первым после войны между двумя странами в 1971 году.