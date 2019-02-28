Украина недовольна ростом количества украинцев, которых Израиль не пускает на свою территорию

С начала года в Украину не пропустили около 120 граждан Израиля, тогда как Израиль не пропустил почти 600 граждан Украины.

С начала года Израиль не пропустил на свою территорию в пять раз больше граждан Украины, чем Украина - граждан Израиля.

Читайте такжеЗадержание украинцев и израильтян в аэропортах: в МИД Украины прокомментировали ситуацию

Об этом на пресс-конференции сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян. Комментируя инцидент с недопущением граждан Израиля на территорию Украины и аналогичным поступком израильских пограничников, который произошел несколько недель назад, и в целом ситуацию с отказом гражданам Украины в пересечении израильской границы, Слободян рассказал, что в начале этой недели председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал встретился с послом Израиля в Украине.

«Председатель ГПСУ довел до сведения посла несколько вещей: во-первых, на 21% вырос поток граждан Израиля в Украину, и соответственно количество отказов гражданам Израиля также увеличилось. Во-вторых, в целом процент отказов в отношении граждан Израиля невысок по сравнению с решениями об отказе, принимаемыми в отношении граждан других стран. Также он отметил, что Госпогранслужба действует в рамках законодательства, а Израиль является дружественной страной, поэтому рассматривать эту проблематику нужно с такой позиции», - сказал Слободян.

Кроме того, он рассказал, что с начала года в Украину не пропустили около 120 граждан Израиля, тогда как Израиль не пропустил почти 600 граждан Украины.

Вместе с тем Слободян добавил, что Госпогранслужба действительно отказывает некоторым иностранцам, в том числе, и Израиля, в пересечении границы. «Но это вынужденная мера, которая обосновывается агрессией Российской Федерации и рядом новых угроз, появившихся в последнее время», - отметил Слободян.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в израильском аэропорту имени Давида Бен-Гуриона несколько часов удерживали 140 украинцев. Украинцев задержали без объяснений и разрешения перемещаться по территории аэропорта, любое передвижение осуществлялось под конвоем. По информации народного депутата Украины Георгия Логвинского, украинцев задержали в ответ на отказ во въезде 35 израильтянам в аэропорту «Борисполь». В МИД Израиля заявили, что в аэропорту Киева задержали 35 израильтян, 28 из которых приобрели билеты на различные рейсы. По словам Логвинского, украинские пограничники отказали им во въезде на законных основаниях - из-за отсутствия достаточной суммы денег или подтвержденной цели визита. Однако в знак протеста, по словам руководителей МВД Израиля, в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве задержали целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.