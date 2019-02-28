Аномальная зима: на юге Франции уже открыли пляжный сезон (видео)

На юге Франции уже начался пляжный сезон.

Аномально теплая зима поспособствовала началу работы многих европейских курортов.

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Как говорится в сюжете ТСН, во французском городе Биарриц - пляжный сезон, там сейчас +26 градусов. Поэтому, этот зимний день десятки местных провели на пляже – взрослые и дети загорают, наиболее закаленные купаются.

Тепло не только на юге Франции, но и в северной части. Парижане наслаждаются солнечной погодой в февральские +19.

В некоторых регионах Испании - рекордные +25. Неожиданное потепление ощутили также скандинавские страны. В Швеции зафиксировали самый теплый день в феврале за последние 60 лет. На побережье Дании уже занимаются кайт-серфингом и отдыхают на пляжах.