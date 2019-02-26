В Киеве открылась выставка "Удивительные истории Крыма" (фоторепортаж)

На выставке покажут экспонаты из коллекций 15 украинских музеев и частных коллекций.

Сегодня, 26 февраля, в Киеве в Мыстецком арсенале состоялось открытие выставки "Удивительные истории Крыма".

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке, которая представит Крым как уникальное мультикультурное пространство, покажут экспонаты из коллекций 15 украинских музеев и частных коллекций.

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Выставка об истории и культуре аннексированного украинского полуострова продлится в Мыстецком Арсенале с 26 февраля до 5 мая.

Как отметили в пресс-службе Мыстецкого арсенала, масштабный выставочный проект "Удивительные истории Крыма" создаст возможность шаг за шагом пройти по следам древних народов Крыма. Выставка расскажет, кто и как жил на полуострове в разные времена, откуда возникли крепости, минареты и колонны и тому подобное.

Киммерийцы, скифы, эллины, римляне, а позже готы, сарматы, византийцы, хазары, печенеги, половцы, генуэзцы, кочевники ордынских времен, сельджукские и османские турки жили в постоянном контакте с материком и тесно переплетались между собой. Это и стало тем большим крымским плавильным котлом, в котором родились современные народы и, в частности, крымские татары.

Драгоценные украшения скифского золота, образцы оружия и посуды разных периодов, живопись, археологические находки и произведения современного искусства расскажут удивительные истории, что оставили по себе разные эпохи.

Посетители выставки смогут больше узнать о традиции, веру, образование и особые церемонии народов полуострова, например, о символике волшебной крымскотатарской вышивки или знаменитую кофейную культуру крымчан. В течение выставки запланирована серия лекций об истории и культуре Крыма.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма. Именно 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады АРК параллельно состоялись 2 акции: проукраинский митинг, организованный Меджлисом крымскотатарского народа, который собрал до 10 тысяч участников, и пророссийский - численностью около 700 человек, инициатором которого стала партия "Русское единство". За неудовлетворительные меры безопасности, предпринятые правоохранителями, между проукраинскими и пророссийскими участниками митингов произошли столкновения, в результате чего погибли 2 человека. Пророссийский митинг был оттеснен к внутреннему двору крымской Верховной Рады, а назначена днем раньше сессия парламента, на которой планировалось рассмотрение вопроса о выходе Крыма из состава Украины, была отменена.

На следующий день вооруженные российские спецназовцы захватили здание Верховного совета АРК.