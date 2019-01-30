Итальянский городок приглашает на временную работу четырех туристов

У кандидата должна быть возможность провести в Италии три месяца на легальных основаниях.

Приобщиться к подлинной сельской жизни в Италии с июня по август 2019 года смогут четыре добровольца, которые станут временными жителями небольшой деревни Гроттоле (Grottole).

Задуманы эти трехмесячные каникулы, чтобы помочь местной общине оживить городок и привлечь к нему внимание туристов, пишет experttur.com.

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Обязанности гостей простые: жить, как местные, научиться готовить пасту, выращивать овощи, работать на пасеке, погрузиться в культуру и обычаи Южной Италии, а также поработать на местную некоммерческую организацию «Wonder Grottole», занимающуюся возрождением исторического центра городка.

В Гроттоле - только 300 жителей, зато пустых домов - свыше 600. Поэтому об этом красивом городке нужно рассказать людям - в надежде, что не только туристов, но и желающих поселиться в нем прибавится. Проект спонсирует известный туристический сервис Airbnb.

У кандидата должна быть возможность провести в Италии три месяца на легальных основаниях. А также необходимо знать на достаточном для общения уровне если не итальянский, то хотя бы английский.

И обязательно нужно написать организаторам о том, почему кандидат хочет провести каникулы в Гроттоле и что полезного он может сделать для местной общины.

Один вопрос в заявке особенно интересен - «Вы хотите принять участие в одиночку или в паре?». Заявки прекращают приниматься 17 февраля 2019 года в 23:59 по центральноевропейскому времени. Условия и форма для заполнения - здесь.