100 тысяч дешевых авиабилетов: авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу

Забронировать акционные билеты можно с 29 января по 6 февраля 2019 года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на ряд направлений.

Читайте такжеЛатвийская авиакомпания airBaltic с апреля 2019 года запустит прямой рейс из Риги во Львов

Согласно с информацией на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов с 29 января по 6 февраля 2019 года. При этом она распространяется на рейсы, которые будут выполняться с 18 февраля по 9 апреля 2019 года.

К примеру, акционные цены на перелеты Рига - Киев стартуют от 49 евро, Лиепая - Киев от 55 евро, Таллинн - Киев от 59 евро.

При этом авиакомпания airBaltic предлагает неплохие скидки на авиаперелеты по странам Балтии и Скандинавии, самые дешевые цены на которые стартуют от 25 евро.

Кроме того, в период с 29 января по 6 февраля 2019 года пассажиры airBaltic получают скидку 20% на перевозку зимнего спортивного инвентаря в качестве багажа - лыж и сноубордов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 30 января 2019 года поезд четырех столиц «Киев – Минск – Вильнюс – Рига» начнет курсировать чаще.