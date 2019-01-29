цей матеріал доступний українською

100 тысяч дешевых авиабилетов: авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу

12:56, 29 января 2019
Новости туризма
351 0
airBaltic предлагает скидки на балтийские направления / Фото latvia.travel

Читайте такжеЛатвийская авиакомпания airBaltic с апреля 2019 года запустит прямой рейс из Риги во Львов

Согласно с информацией на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов с 29 января по 6 февраля 2019 года. При этом она распространяется на рейсы, которые будут выполняться с 18 февраля по 9 апреля 2019 года.

К примеру, акционные цены на перелеты Рига - Киев стартуют от 49 евро, Лиепая - Киев от 55 евро, Таллинн - Киев от 59 евро.

При этом авиакомпания airBaltic предлагает неплохие скидки на авиаперелеты по странам Балтии и Скандинавии, самые дешевые цены на которые стартуют от 25 евро.

Кроме того, в период с 29 января по 6 февраля 2019 года пассажиры airBaltic получают скидку 20% на перевозку зимнего спортивного инвентаря в качестве багажа - лыж и сноубордов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 30 января 2019 года поезд четырех столиц «Киев – Минск – Вильнюс – Рига» начнет курсировать чаще.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Вильнюс#Рига#airBaltic#Таллинн#скидки на авиабилеты