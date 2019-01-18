Поезд «Четырех столиц» из Киева в Ригу будет ездить чаще

С 30 января поезд «Киев – Минск – Вильнюс – Рига» будет курсировать раз в четыре дня вместо раза в неделю сейчас.

Поезд «Четырех столиц» по маршруту Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия) будет ездить чаще.

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Об этом сообщил председатель правления Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Поезд «Четыре столицы» будет курсировать чаще. С 30 января меняем график - рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодняшний день поезд ездит раз в неделю. При этом расписание не меняем», - написал Кравцов.

В то же время он сообщил, что на данный момент заполненность маршрута в направлении Киев – Рига составляет 49%, в обратном – 40%.

«Это хорошие показатели, которые говорят о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги», - отметил Кравцов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, первый рейс поезда «четырех столиц» Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия) отправился в рейс 28 сентября 2018 года. Тогда же Кравцов заявил о планах добавить к маршруту пятую столицу – Таллинн (Эстония) в конце 2018 – начале 2019 года.