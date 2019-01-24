С 15 февраля вступает в силу безвиз между Украиной и Уругваем
19:37, 24 января 2019Новости туризма
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Разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней.
Столица Уругвая - Монтевидео / фото flickr.com/photos/marcelocampi
Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начале действия безвизового режима между Украиной и Уругваем вступает в силу с 15 февраля 2019 года.
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Об этом сообщает посольство Украины в Аргентинской Республике в Twitter.
"Разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней, который может быть восстановлен на другой срок в 90 дней", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.
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