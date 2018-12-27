Украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну

Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, с ноября украинцы могут без виз путешествовать в Катар. Находиться в Катаре на условиях безвиза украинцы могут максимум 90 суток в течение 180 дней.