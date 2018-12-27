Украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну
16:26, 27 декабря 2018Новости туризма
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Соответствующее постановление принято на заседании правительства.
Украинцы смогут ездить в Уругвай без виз / alexcheban.livejournal.com
Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.
Решение принято без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, с ноября украинцы могут без виз путешествовать в Катар. Находиться в Катаре на условиях безвиза украинцы могут максимум 90 суток в течение 180 дней.
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