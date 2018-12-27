цей матеріал доступний українською

Украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну

16:26, 27 декабря 2018
Новости туризма
620 0
Украинцы смогут ездить в Уругвай без виз / alexcheban.livejournal.com

Читайте такжеПрага за $300: загадочный город тысячи шпилей, вкусной еды и уютных улочек

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, с ноября украинцы могут без виз путешествовать в Катар. Находиться в Катаре на условиях безвиза украинцы могут максимум 90 суток в течение 180 дней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Уругвай#путешествия