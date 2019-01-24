Французская авиакомпания объявила о запуске рейсов из Киева в Париж

В случае успешного запуска рейсов Aigle Azur станет третьим авиаперевозчиком на маршруте Киев-Париж, но есть нюансы.

Французская авиакомпания Aigle Azur объявила о запуске прямых регулярных рейсов Киев-Париж с 18 апреля.

Как сообщает Avianews, полеты будут выполняться три раза в неделю между парижским аэропортом Орли и киевским аэропортом Борисполь с короткой ночной стоянкой в Киеве.

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Опубликованное расписание предусматривает вылеты из Парижа по вторникам, четвергам и субботам в 22:00 с прилетом на следующий день в Киев в 02:10. Обратные вылеты из Киева запланированы по средам, пятницам и воскресеньям в 04:30 с прилетом в Париж в 07:00.

На маршруте Aigle Azur намерена использовать самолет Airbus A320 в двухклассной компоновке, рассчитанной на перевозку 12 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров в эконом-классе.

Минимальная цена билетов начинается от 274 евро в обе стороны по тарифу Basic, который предусматривает провоз только ручной клади весом до 10 кг.

В случае успешного запуска рейсов Aigle Azur станет третьим авиаперевозчиком на маршруте Киев-Париж. Сейчас рейсы между киевским аэропортом Борисполь и аэропортом Парижа Шарля-де-Голля выполняют Air France и МАУ.

Следует отметить, что действующее межправительственное соглашение между Украиной и Францией предусматривает, что на линии Киев-Париж может работать только по одной авиакомпании от каждой из сторон, которым разрешено выполнять 14 рейсов в неделю.

Таким образом, для допуска на маршрут Aigle Azur с него должна уйти Air France, или же Украина и Франция должны изменить условия совместного соглашения о воздушном сообщении между странами.