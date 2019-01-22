Стало известно, какие авиарейсы откроют из Львова в 2019 году
В 2019 году из Львова откроют четыре новых авиарейса.
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Об этом пишет Depo.Львов со ссылкой на сообщение Львовского международного аэропорта им. Даниила Галицкого.
3 марта из Львова можно будет улететь в Копенгаген. Из Львова самолет будет отправляться по средам и пятницам в 19:45, из Копенгагена – в 16:25 (по местному времени). Время в пути – два часа.
В марте также запланировано открытие нового авиарейса из Львова в Прагу. Однако украинский лоукостер SkyUp еще не опубликовал расписание отлетов и прилетов.
С 2 апреля латвийская компания аirBaltic откроет новый авиарейс Львов–Рига. Рейсы из Львова будут осуществляться во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Рейсы из столицы Латвии во Львов будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и субботу. Время в пути – 1:55.
10 июня откроют прямые авиарейсы из Львова в Одессу. Их будет выполнять SkyUp. Отправиться из Львова в Одессу можно будет по вторникам в 13:30. В обратном направлении самолет будет вылетать в тот же день в 15:30. В четверг и воскресенье вылеты из Львова будут осуществляться в 12:00, а из Одессы – в 10:00. Время в пути – 1 час.
Напомним, львовский аэропорт за год открыл девять новых направлений.