Wizz Air запустил скидки 20% на все рейсы в Вену

Лоукостер Wizz Air сейчас выполняет авиарейсы в австрийскую столицу из аэропортов Киева и Харькова.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил скидки 20% на все авиарейсы из и в Вену при условии бронирования билетов сегодня, 10 декабря 2018 года.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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Отметим, сейчас Wizz Air выполняет авиарейсы в Вену из аэропортов Киева и Харькова.

Из Киева (аэропорт имени Сикорского) Wizz Air летает в Вену ежедневно. Самые дешевые билеты сегодня стоят от 900 грн (650 грн для участников Wizz Discount Club), в том числе на декабрьские даты.

Из Харькова в Вену самолетами Wizz Air можно долететь дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Цены на билеты по состоянию на сегодня стартуют от 1600 грн (1380 грн для участников Wizz Discount Club).

Поскольку скидки распространяются на все рейсы Wizz Air из и в Вену, то украинские туристы также имеют возможность совершить пересадку в Вене и оттуда отправиться в другие города, откуда, в частности, можно долететь в почти 20 других стран, в том числе Исландию, Испанию, Италию, Францию, Швецию и другие, куда из Украины пока нет прямых рейсов.

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