На данный момент Wizz Air выполняет рейсы из аэропортов Киева, Львова и Харькова в ряд европейских стран.

Венгерский лоукоестер Wizz Air объявил скидки 20% на все авиарейсы при покупке билетов 26 ноября 2018 года.

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Как говорится в сообщении авиакомпании на Fecabook, скидка распространяется на все рейсы на все пункты назначения для всех категорий пассажиров.

Билеты по акции можно приобрести 26 ноября с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). Цена по скидке распространяется только на бронирования, оформленные на сайте wizzair.com или в мобильном приложении WIZZ.

Скидки приурочены к так называемому Cyber Monday, как правило, следующему за Черной пятницей.

Отметим, на данный момент Wizz Air выполняет рейсы из аэропортов Киева, Львова и Харькова в ряд европейских стран.

К слову, также сегодня действует последний день скидок для пассажиров ирландского лоукостера лоукостера Ryanair, который не так давно начал выполнять рейсы в Украину.

Как сообщал УНИАН.Туризм, венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, намерена возобновить работу украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина» и получить лицензию украинского авиаперевозчика в 2019 году.