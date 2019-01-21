Азербайджанский лоукостер начнет летать из Одессы и Харькова в Баку

Минимальный тариф в Одессу и Харьков, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Азербайджанская бюджетная авиакомпания Buta Airways запустит регулярные рейсы из Одессы и Харькова в Баку (Азербайджан) и обратно.

В частности, рейсы в Одессу будут выполняться с 16 мая по четвергам и воскресеньям, в Харьков – с 3 мая по вторникам и пятницам, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Минимальный тариф в Одессу и Харьков, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

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Отмечается, что авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании.

«Будучи лоукостером в минимальном тарифе «Бюджет», такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН.Buta Airways - азербайджанская лоукост-авиакомпания, основанная в 2016 году. Осуществляет рейсы из городов Баку и Гянджи по десяти международным направлениям. Флот компании состоит из Embraer E190. Авиакомпания Buta Airways уже выполняет регулярные рейсы между Баку и Киевом.