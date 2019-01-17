Украинский лоукостер раскрыл правила перевозки ручной клади и багажа

Если нормы превышены, сверхнормативная ручная кладь перевозится в качестве багажа, за что пассажирам необходимо будет заплатить специальный сбор.

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp опубликовала детальные правила перевозки ручной клади и багажа на своих рейсах.

Они предусматривают, что пассажиры могут брать на борт бесплатно один предмет ручной клади, вес которого не превышает 7 кг, а габариты по сумме трех измерений - 115 см, передает avianews.com.

В случае, если эти нормы превышены, сверхнормативная ручная кладь перевозится в качестве багажа, за что пассажирам необходимо будет заплатить специальный сбор.

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В дополнение к основному предмету на борт можно взять дамскую или мужскую сумки, папку для бумаг, пальто или плащ, зонт или трость, книгу или журнал, детское питание, детскую дорожную люльку или коляску. Общий вес дополнительных предметов не должен превышать 7 кг.

В случае, если билет включает перевозку багажа, пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см по сумме трех измерений. Норма багажа для детей до 2 лет составляет 10 кг.

Если пассажир захочет сдать в багаж дополнительный чемодан, он должен заплатить сбор 25 евро при перевозке сумки до 23 кг и 40 евро, если чемодан весит от 23 до 32 кг.

Ранее УНИАН сообщал, что с 15 января 2019 года начали действовать новые нормы провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ).