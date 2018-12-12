Стрельба в Страсбурге: МИД Украины призвал украинских туристов быть осторожными и связаться с родными

Сейчас в городе усилены меры безопасности, полиция до сих пор разыскивает преступника. Рождественская ярмарка Страсбурга, которая является одной из самых популярных в Европе, сейчас не работает.

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины призвала украинцев, которые сейчас находятся во французском городе Страсбург, быть крайне осторожными и связаться с родными и близкими.

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«Призываем граждан Украины, которые находятся в Страсбурге, быть осторожными в связи со стрельбой в центре города. Просим уведомить своих родных или близких, что вы в безопасности. #КонсулПоруч +33 7 58 35 34 68, +33 1 42 19 96 96», - написал в своем Twitter начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Как сообщал УНИАН, вечером 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге, которая является популярным среди туристов местом, произошла стрельба. По меньшей мере три человека погибли, больше десятка получили ранения.

Полиция установила личность стрелка, им оказался 29 - летний Шекат Шариф. Есть информация, что он принадлежал к радикальным исламистским группировкам, и накануне утром его должны были арестовать за убийство.

На данный момент в городе усилены меры безопасности, полиция до сих пор разыскивает преступника. Рождественская ярмарка Страсбурга, которая является одной из самых популярных в Европе, сейчас не работает.