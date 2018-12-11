50 тысяч огоньков и сказочные гости: житель Калифорнии ежедневно устраивает рождественское шоу (видео)

Шоу идет каждый вечер по два часа.

Житель Калифорнии ежедневно устраивает яркий рождественский праздник для соседей.

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Как говорится в сюжете ТСН, житель американского штата Калифорния ежедневно устраивает яркое праздничное действо для соседей. Его дом украшают 50 тысяч огоньков, фигуры снеговиков, эльфов и Санты - и все это мигает и двигается под музыку. Говорит - рождественское представление в своем доме устроил в память о покойных маме и папе, которые этот праздник очень любили.

Готовиться к Рождеству мужчина начинает в апреле – выбирает мелодии и программирует на компьютере каждое движение сказочных персонажей. Соседей и гостей мужчина встречает со вкусностями.

Шоу идет каждый вечер по два часа и будет проходить вплоть до самого Рождества.