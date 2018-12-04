Жительница Австрии превратила собственный двор в настоящую рождественскую сказку (видео)
09:03, 04 декабря 2018Новости туризма
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Рождественское настроение владелице дома влетает в копеечку.
Австрийка украшает свой дом уже не впервые / скриншот видео ТСН
Жительница небольшого австрийского поселка украсила свой дом 500 тысячами огоньков.
Как говорится в сюжете ТСН, женщина также установила во дворе надувные фигуры популярных персонажей из сказок и мультфильмов, и, конечно, Санта-Клаусов.
Рождественское настроение владелице дома влетает в копеечку. Только счет за электроэнергию составляет две тысячи евро. Впрочем, в такой способ австрийка украшает свой дом уже не впервые. Посмотреть на красоту приезжают как из Австрии, так и из других стран мира.
В Австрии женщина украсила свой дом 500 тысячами огоньков
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