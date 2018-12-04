Жительница Австрии превратила собственный двор в настоящую рождественскую сказку (видео)

Рождественское настроение владелице дома влетает в копеечку.

Жительница небольшого австрийского поселка украсила свой дом 500 тысячами огоньков.

Как говорится в сюжете ТСН, женщина также установила во дворе надувные фигуры популярных персонажей из сказок и мультфильмов, и, конечно, Санта-Клаусов.

Рождественское настроение владелице дома влетает в копеечку. Только счет за электроэнергию составляет две тысячи евро. Впрочем, в такой способ австрийка украшает свой дом уже не впервые. Посмотреть на красоту приезжают как из Австрии, так и из других стран мира.