цей матеріал доступний українською

Жительница Австрии превратила собственный двор в настоящую рождественскую сказку (видео)

09:03, 04 декабря 2018
Новости туризма
267 0
Австрийка украшает свой дом уже не впервые / скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, женщина также установила во дворе надувные фигуры популярных персонажей из сказок и мультфильмов, и, конечно, Санта-Клаусов.

Рождественское настроение владелице дома влетает в копеечку. Только счет за электроэнергию составляет две тысячи евро. Впрочем, в такой способ австрийка украшает свой дом уже не впервые. Посмотреть на красоту приезжают как из Австрии, так и из других стран мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рождество#Австрия