Первые неудобства военного положения: болгарская авиакомпания приостановила рейсы в Украину

В зависимости от нормализации ситуации в Украине будет определено, могут ли выполняться полеты, которые должны состояться после 16 декабря.

Болгарская авиакомпания "Bulgaria Air" приостановила рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно из-за введения военного положения в Украине.

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Об этом компания сообщает на своем сайте.

"Учитывая объявленное военное положение в Украине и рекомендации Министерства иностранных дел и безопасность пассажиров, национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", – говорится в сообщении.

В зависимости от нормализации ситуации в Украине будет определено, могут ли выполняться полеты, которые должны состояться после 16 декабря.

«Для получения дополнительной информации и помощи в отношении уже приобретенных авиабилетов Вы можете обратиться в Центр обслуживания абонентов по адресу callFB@air.bg и по тел. +359-2-402-0400», – добавили в компании.