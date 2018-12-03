Порошенко сегодня внесет в ВР законопроект о местных выборах в областях, где введено военное положение

Спикер подчеркнул, что почти в 40 вновь созданных ОТГ в областях, где введено военное положение, проведение выборов под угрозой срыва.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что сегодня президент Петр Порошенко внесет в парламент законопроект, который должен урегулировать вопрос проведения местных выборов на территориях, где введено военное положение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время согласительного совета.

Спикер напомнил, что, согласно закону о правовом режиме военного положения, запрещается проводить любые выборы, в том числе местные выборы и выборы в объединенных территориальных громадах, на территориях, где введено военное положение.

Так, отметил Парубий, почти в 40 вновь созданных ОТГ в областях, где введено военное положение, проведение выборов под угрозой срыва.

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Председатель ВР сообщил, что провел по этому поводу консультации с президентом, председателем Центральной избирательной комиссии и представителями фракций парламента, попросив их определиться в этом вопросе.

«Мое личное убеждение состоит в том, что парламент должен решить эту проблему и назначить выборы в общинах в областях, где действует военное положение», - отметил спикер.

Так, он подчеркнул необходимость юридически упорядочить возможность проведения выборов в ОТГ и промежуточных местных выборов.

«Во время консультаций было согласовано, что президент Украины сегодня внесет соответствующий законопроект, регулирующий это юридическое обстоятельство», - сообщил Парубий и выразил надежду, что парламент рассмотрит этот законопроект на текущей пленарной неделе и примет его.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Центральная избирательная комиссия утвердила рекомендации об отмене выборов в ОТГ в 10 областях, где введено военное положение. Речь идет о 45 первых и 7 дополнительных выборах, назначенных на 23 декабря, а также о 19 промежуточных выборах, которые должны проходить в течение ближайших недель.